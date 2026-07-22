Kilometrelerce yol gelip buz gibi kaynakta serinliyorlar

FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Demre ilçesinde dağ eteklerinden çıkan mineralli doğal kaynak suyu, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin buluşma noktası oluyor.



İlçe merkezine kısa mesafede, Çayağzı Limanı yolu üzerindeki "Burguç Şifalı Suları", yıllardır bölge halkının sıcak havalarda serinlemek için tercih ettiği doğal alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda ise Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçiler de doğal kaynağı görmek ve mineralli suyundan yararlanmak amacıyla bölgeyi ziyaret ediyor.



Dağlardan çıkan buz gibi kaynak suyunun oluşturduğu doğal havuzda serinleyen ziyaretçiler, suyun yüzeye çıktığı noktadaki doğal çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürüyor. Bazıları ise çamurun kurumasını bekledikten sonra yeniden kaynak suyuyla yıkanıyor.



Vatandaşların ücretsiz yararlanabildiği alan, özellikle hafta sonları ilçe sakinleri ile çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.



- "İnsanlar buraya hem serinlemek hem de şifa bulmak için geliyor"



Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine, kaynağı dağın eteklerinden çıkan suyun farklı noktalardan da yüzeye ulaştığını söyledi.





İlçenin uzun yıllardır bilinen doğal değerlerinden biri olan kaynak suyunun çocukluğundan bu yana özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla kullanıldığını anlatan Duran, klima gibi imkanların yaygın olmadığı dönemlerde ilçe halkının bunaltıcı sıcaklardan korunmak için bu suya girdiğini belirtti.



Vatandaşların yıllar içinde suyun cilt rahatsızlıkları üzerindeki olumlu etkisini deneyimlediğini ifade eden Duran, önceki belediye yönetimlerince de kaynak suyuna ilişkin resmi analiz ve raporlar hazırlandığını dile getirdi.



Duran, "Bu suyun egzama, bazı cilt hastalıkları ve romatizma şikayetlerine iyi geldiği biliniyor. Tedavi amacıyla çevre illerden gelen çok sayıda insan var. İnsanlar buraya hem serinlemek hem de şifa bulmak için geliyor. Şifa amacıyla gelen herkes dönüşünde teşekkür ediyor." dedi.



Burguç Şifalı Suları'nın sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Duran, doğal kaynağın daha etkin değerlendirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Yaz aylarında tatilcilerin de bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Duran, "Bu suya girenler gün boyu serinliğini hissediyor. Yazın doğal bir serinleme alanı olarak tercih ediliyor." diye konuştu.



- Ziyaretçiler memnun ayrılıyor



Muğla'dan gelen Halil Şahin, doğal güzelliğiyle dikkati çeken alanın daha kullanışlı hale gelmesi için tuvalet ve soyunma kabini gibi ihtiyaçların karşılanmasının faydalı olacağını belirtti.





Yaklaşık 10 yıldır Demre'de yaşayan İmam Yaşarer de özellikle yaz aylarında birçok kişinin cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inandığı için Burguç Şifalı Suları'nı ziyaret ettiğini söyledi.



Finike'den gelen Onur Keçeli ise çocukluğunda da geldiği Burguç Şifalı Suları'nı yıllar sonra yeniden ziyaret ettiğini ifade ederek, "Şifalı olduğunu söylediler. Buz gibi suyuna girdik, çamur banyosu yaptık. Bel ağrım için geldim. Hem serinlemek hem eğlenmek hem de şifa aramak için arkadaşlarımla buradayım." dedi.



