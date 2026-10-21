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        Antalya'da "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

        Antalya Amerikan Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Antalya'da "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

        Antalya Amerikan Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

        Muratpaşa Belediyesi ortaklığında düzenlenen yürüyüş, MarkAntalya AVM önünden bando eşliğinde başladı. Sağlıkçılar ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Attalos Meydanı'nda sona erdi.

        Antalya Amerikan Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

        Bu gerçeğin farkında olmak gerektiğini belirten Bozcuk, meme kanserinin bireysel bir hastalık olduğunu ama aynı zamanda toplumsal bir boyutunun da bulunduğunu dile getirdi.

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        Meme kanserine yakalanmadan önce korunma yollarına dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Bozcuk, fiziksel egzersiz yapmanın, alkol ve sigaradan uzak durmanın, doğum yapan annelerin bebeklerini emzirmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

        Erken tanının önemine de değinen Bozcuk, "40 ve 69 yaş arasındaki her sağlıklı birey şu anda KETEM'lerde 2 yılda bir mamografi yaptırabiliyor. Kadınların böyle bir hizmete ulaşabilmesi, randevu alabilmesi, randevu alırken evindeki çocuğunu düşünmemesi, işinden izin alabilmesi gibi faktörler kadınların yanında olabilmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

        Bozcuk, hastalık tanısı konduktan sonra hastaların kendini ifade edebileceği bir yapılanmanın aileler, arkadaşlar ve belediyelerce daha iyi kurgulanması gerektiğini dile getirdi.

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        Antalya Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Nuri Koşar da meme kanserine yönelik farkındalığın çok önemli olduğunu söyledi.

        Koşar, meme kanseri tedavisinde eskiden daha uzun süren ameliyat ve iyileşme süreçlerinin yaşandığını, günümüzde ise meme kaybını olabildiğince azaltan ve kanserden kurtulmayı sağlayan ameliyat türlerinin geliştirildiğini ifade etti.

        Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş de erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, hiçbir kadının bu mücadelede yalnız olmadığını kaydetti.

        Sağlığı önemsemenin yaşama karşı sorumluluk olduğunu dile getiren Keleş, "Gelin birbirimize güç verelim, kontrollerimizi aksatmayalım. Bu farkındalığı yerleştirmeye çalışalım. Çünkü dayanışma varsa umut vardır. Umut varsa mücadele güçlüdür. Dayanışmayla güçlenip umutla yürüyelim." dedi.

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