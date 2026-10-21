Başkan Topaloğlu hayırsever Akman çiftini ağırladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi ÜlkerOrduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde hayırsever iş insanı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman'ı ağırladı. Eğitime sağladıkları katkılardan dolayı Akman çiftine teşekkür eden Topaloğlu, öğrencilerle birlikte çiçek takdim etti.

Kemer Belediyesi ÜlkerOrduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde yer tahsisi Kemer Belediyesi tarafından yapılmış ve Kemer'in ilk turizmcilerinden hayırsever iş insanı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından yaptırılarak eğitime kazandırılmıştı. Kreşi ziyaret eden Akman çiftini girişte karşılayan Başkan Topaloğlu'na eşi Fikriye Topaloğlu da eşlik etti. Başkan Topaloğlu, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman'a teşekkür ederek, öğrencilerle birlikte çiçek takdim etti.

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Kemer Belediyesi tarafından yer tahsisi sağlanan kreşte, hayırsever Akman çiftine sürpriz yapmak amacıyla çiftin fotoğrafının yer aldığı özel bir köşe hazırlandı. Başkan Topaloğlu, Akman çifti ve kızlarıyla birlikte sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Topaloğlu ve Akman çifti, çocuklarla sohbet etti.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada daha önce Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman'ı ziyaret ettiklerinde Kemer'e kreş ve gündüz bakımevi kazandırmak istediklerini ilettiklerini ve ‘Tamam hocam yapalım' dediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu, "Kemer halkı adına Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman'a çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömür nasip etsin. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

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"Gönülden gelerek okulu yaptırdık'

Hayırsever iş insanı Orduvar Akman ise, eşi Ülker Akman ile her zaman bir okul yaptırma hayallerinin olduğunu belirterek, "Biz ilk başta Çamyuva Mahallesi'ne okul yaptırmayı düşündük. Necati Başkan bizi ziyaret ettiğinde ‘Kemer'e yaptıralım' dedi. Biz de tamam yapalım dedik ve gönülden gelerek okulu yaptırdık. Çok memnun olduk. Güzel de oldu. Buradaki çocukları da gördükten sonra daha da mutlu olduk" diye konuştu.

Ülker Akman ise. "Okuldaki öğrenciler de bizim bir torunumuz sayılır. Eşimle beraber her zaman hayalimizde bir okul veya yurt yaptırmak vardı. Necati Başkan sayesinde eşim de bu işe ön ayak oldu. Ben çok mutluyum. Çocuklar da çok mutlu" ifadelerini kullandı.