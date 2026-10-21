Antalya'da "İl Sağlık Çalışanları 25. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlenecek

Turnuvaya, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Sağlık Kurumları ile Özel Sağlık Kurumları, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane personeli, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Antalya Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Kızılay Kan Merkezi, Diş Tabipleri Odası, Antalya Akdeniz Medikacılar Odası personeli (Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre Sertifikaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış belgelere sahip olan personel) katılabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının tanışması amacıyla yapılacak etkinlik, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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