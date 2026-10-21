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        Antalya'da "İl Sağlık Çalışanları 25. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlenecek

        Antalya'da 25'incisi düzenlenecek "İl Sağlık Çalışanları Geleneksel Futbol Turnuvası"nda sağlık çalışanları bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Antalya'da "İl Sağlık Çalışanları 25. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlenecek

        Antalya'da 25'incisi düzenlenecek "İl Sağlık Çalışanları Geleneksel Futbol Turnuvası"nda sağlık çalışanları bir araya gelecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının tanışması amacıyla yapılacak etkinlik, 9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

        Turnuvaya, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Sağlık Kurumları ile Özel Sağlık Kurumları, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane personeli, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Antalya Eczacılar Odası, Tabipler Odası, Kızılay Kan Merkezi, Diş Tabipleri Odası, Antalya Akdeniz Medikacılar Odası personeli (Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre Sertifikaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış belgelere sahip olan personel) katılabilecek.

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        Turnuvanın kura çekimi ve fikstürü 6 Kasım'da İl Sağlık Müdürlüğü Ek Kampüs Toplantı Salonu'nda yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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