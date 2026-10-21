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        Payallar'a 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması

        Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi'nde ulaşım ağını yenilemek için sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Okul güzergahları ve mahallenin üst kesimlerine ulaşım sağlayan caddelerde yürütülen çalışmalarla 3,5 kilometrelik yol asfaltlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Payallar'a 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması

        Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi'nde ulaşım ağını yenilemek için sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Okul güzergahları ve mahallenin üst kesimlerine ulaşım sağlayan caddelerde yürütülen çalışmalarla 3,5 kilometrelik yol asfaltlanıyor.

        Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Payallar Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamda yoğun kullandığı güzergâhlara yönelik çalışmalarda, okul yollarından üst bölgelere uzanan bağlantılar ele alınıyor.

        Sipahioğlu Caddesi'ne asfalt

        Payallar'ın üst kesimleri ile bölgedeki okullara ulaşım sağlayan Sipahioğlu Caddesi'nde bin 900 metrelik sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Ekiplerin sahadaki çalışmalarıyla caddenin yenilenerek kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

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        Öte yandan okulların bulunduğu güzergâhlardan Fatih Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Okul çevresindeki yol yenilenirken, öğrencilerin ve ailelerinin kullandığı güzergâhta ulaşım durumlarının konforlu bir şekilde iyileştirildi. Belediyenin Payallar'daki çalışma programında 14108 Sokak'ın yer aldığı belirtildi. Bu sokakta sıcak asfalt uygulamasının yapılacağı kaydedilirken, ayrıca Sipahioğlu Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Telat Efendi Caddesi'ndeki yolun asfaltlanması planlanıyor.

        Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkezden kırsala tüm mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yol yenileme çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.

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