Kumköy Sahili'nde temizlik çalışması

Kumköy Sahili'nde temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sahildeki atıklar toplanarak doğal yaşamın korunmasına ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlandı.

Belediye personeli, turizm sektöründe faaliyet gösteren firma çalışanlarının gerçekleştirdiği çalışma kapsamında Kumköy Sahili'ndeki atıklar toplanırken sahillerin korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının sürdürülebilir turizm açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Veli Çetin, sahillerin temiz tutulmasının ve doğal güzelliklerin korunmasının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

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"Kumköy Sahili'nde belirli aralıklarla temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Daha önce de çevre bilincini artırmak amacıyla sahilimizi temizlemiştik. Bu tür çalışmalarla çevre duyarlılığını artırmayı ve doğal güzelliklerimizi korumayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sahillerimizi ve çevremizi temiz tutarak doğamıza sahip çıkmalarıdır. Çöplerimizi sahil girişlerindeki konteynerlere bırakalım. Konteyner bulunmayan alanlarda ise atıklarımızı yanımızda götürerek uygun şekilde bertaraf edelim. Daha temiz bir çevre için hep birlikte sorumluluk alalım. Etkinliğe katılarak çalışmamıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Etkinliğe Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Veli Çetin ve belediye personelinin yanı sıra, turizm firmalarının yetkilileri, otel yöneticileri ve çalışanları katıldı.