Bakan Işıkhan: 472,3 milyar liralık kaynakla 3 milyon gence ulaşmayı hedefliyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında toplam 472,3 milyar liralık kaynakla 3 yılda 3 milyondan fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Yılın ilk dokuz ayında ise yaklaşık 675 bin gencimizi bu programlardan yararlandırdık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Birliği (CPESSEC) açılış toplantısında konuştu. Toplantıya proje kapsamındaki ülkelerin temsilcileri katıldı ve toplantının sonunda Bakan Işıkhan misafir katılımcılara hediye takdim etti. Türkiye'nin 2026 yılı itibarıyla 10 yıl sonra yeniden dönem başkanlığını üstlendiğini belirten Işıkhan, üye ülkelerin temsilcilerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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İstihdam politikalarının bugünün ihtiyaçlarıyla sınırlı kalamayacağını vurgulayan Işıkhan, “Aynı zamanda, bireylerin değişen çalışma hayatına uyumunu destekleyen, becerilerini etkin biçimde kullanabilmelerini sağlayan politikalara da ihtiyaç duymaktayız. Bu anlamda, beceri politikalarını yalnızca eğitim döneminde kazanılan yetkinliklerle sınırlı görmüyoruz. Erken yaşta güçlü becerilerin kazandırılmasını, çalışma hayatı boyunca öğrenmenin desteklenmesini ve potansiyelleri yeterince değerlendirilemeyen bireylerin üretken bir biçimde işgücü piyasasına dahil edilmesini, bütüncül bir beceri ve istihdam ekosisteminin birbirini tamamlayan unsurları olarak görüyoruz" dedi.

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YAKLAŞIK BİN MESLEK İÇİN İŞ ANALİZİ

İŞKUR'un hizmetlerini dijital dönüşüm, beceri geliştirme ve kapsayıcı istihdam ekseninde güçlendirdiklerini kaydeden Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aday Havuz Sistemi ve yapay zeka destekli eşleştirme uygulamalarımızla işgücü talebini daha etkin izliyor, iş arayanların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Beceri Envanteri Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık bin mesleğe ilişkin iş analizleriyle değişen beceri ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim ve istihdam politikalarımıza yön veriyoruz. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programımız, geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programlarımız ve yeşil dönüşüm odaklı mesleki eğitim kurslarımızla bireylerin işgücü piyasasının değişen beceri ihtiyaçlarına uyum sağlamalarını destekliyoruz. Bu kapsamda geleceğin 100 mesleğinde 12 binden fazla, yeşil dönüşümle bağlantılı 112 meslekte ise yaklaşık 10 bin vatandaşımızın bu programdan yararlanmasını sağladık. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programımızla da 2024 yılından bu yana 28 binden fazla kişinin mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sağladık"

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2,8 MİLYON KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Kadınların ve gençlerin istihdama katılımını öncelikli gördüklerini belirten Vedat Işıkhan, “Demografik dönüşüm karşısında; kadınlarımızın ve gençlerimizin sahip olduğu potansiyeli istihdama kazandırmayı öncelikli görüyoruz. İş Pozitif Programımız ile yaklaşık 2,8 milyon kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettik" dedi.

675 BİN GENÇ PROGRAMDAN YARARLANDI

Gençlere yönelik programları anlatan Bakan Işıkhan, “Gençlerimiz için ise bu yılın başında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'nı hayata geçirdik. Mesleki eğitimden istihdama, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerden meslek lisesi mezunlarına, stajdan ilk işe uzanan süreçleri beş temel programla bütüncül biçimde destekliyoruz. Toplam 472,3 milyar liralık kaynakla 3 yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ilk dokuz ayında ise yaklaşık 675 bin gencimizi bu programlardan yararlandırdık. Böylece İŞKUR aracılığıyla yalnızca mevcut istihdam ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor; geleceğin becerilerini geliştiren, işgücünün dönüşüme uyumunu güçlendiren ve toplumun bütün kesimlerinin istihdam fırsatlarından yararlanmasını sağlayan bir hizmet yapısını da inşa ediyoruz" diye konuştu.

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YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ADİL GEÇİŞ VURGUSU

Yeşil dönüşümün çalışanlar ve bölgeler üzerindeki etkilerine dikkati çeken Işıkhan, “Türkiye olarak bu dönüşümün çalışanlar ve bölgeler üzerinde karşımıza çıkabilecek muhtemel etkilerinin farkındayız. Bu nedenle adil geçiş yaklaşımını, yeşil dönüşüm politikalarımızın sosyal boyutunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Hedefimiz, dönüşümden etkilenen çalışanların yeni beceriler kazanmasını, farklı istihdam alanlarına geçişlerinin desteklenmesini ve ortaya çıkan fırsatlardan toplumun bütün kesimlerinin yararlanmasını sağlamaktır" dedi.

'ORTAK ÇÖZÜMLERE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

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Ülkeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemini vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak 2026 yılı Dönem Başkanlığımız kapsamında, kamu istihdam kurumlarımız arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmeyi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeyi ve geleceğin işgücü piyasasına yönelik ortak çalışma alanlarını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Hedefimiz, teknolojik ve ekonomik dönüşümün sunduğu fırsatları daha nitelikli, kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdama dönüştürebilmektir. Sadece Türkiye için değil tüm üye ülkeler ve bölge coğrafyamız için de hayırlı olacağına inandığım bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için tüm üyelerle iş birliği içerisinde çalışmaya ve ortak çözümlere katkı sağlamaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim."