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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Makilik alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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