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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'taki yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan ve ormanlık alanlar ile yerleşim yerlerinde zarara yol açan yangının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'taki yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan ve ormanlık alanlar ile yerleşim yerlerinde zarara yol açan yangının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta Kaş'ta çıkan yangından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla çalışma yürütüyor.

        Başkanlık bünyesinde görev yapan sosyologlar ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve oluşan zararın tespit edilmesi amacıyla sahada incelemelerde bulunuyor.

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        Ekipler, yangından etkilenen Çavdır ve Palamut mahallelerinde vatandaşlarla görüşerek ev, sera ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararları yerinde belirliyor.

        Sosyologlar, vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaç ve talepleri kayıt altına alırken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticilerin tarım alanlarında oluşan hasara ilişkin incelemeler gerçekleştiriyor.

        Çavdır Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Kaldırım, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

        Yangına müdahale etme fırsatı bulamadıklarını belirten Kaldırım, "Yangın çok hızlı gelişti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Allah razı olsun, belediyemiz hemen geldi, ekiplerin hepsi çok iyi çalışıyor. Bizimle ilgileniyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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