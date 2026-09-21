Alanya'da market çalışanının bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve H.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olaya karıştığı iddia edilen M.A. (32) ile kardeşleri A.A. (28) ve H.A'yı (23) gözaltına aldı.

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