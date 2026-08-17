Alanya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 17.08.2026 - 11:44 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Toslak Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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