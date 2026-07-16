Alanya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



S.H.M. (55) idaresindeki 07 NNE 01 plakalı kamyonet, Konaklı Mahallesi Mithat Görgün Caddesi'nde H.H.B'nin (16) kullandığı 07 NF 990 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.





Bu arada kaza anı bir iş yeri kamerasınca kaydedildi.













