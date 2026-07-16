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        Alanya'da uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ATV aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:57 Güncelleme:
        Alanya'da uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ATV aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü yaralandı.

        Azerbaycan uyruklu R.H. idaresindeki 07 BTJ 796 plakalı ATV aracı, Bektaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye sevk edildi.


        Yaralanan sürücü, ekiplerce sedyeyle bulunduğu yerden alınarak yukarıya çıkarıldı. Yaralı, ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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