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        Antalya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı

        Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi" açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Antalya'da 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi açıldı

        Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi" açılışı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Antalya Valiliğinin destekleriyle Antalyaspor Stadyumu arkasında kurulan Digiverse Teknoloji Tema Parkı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine ilişkin görsel, dijital içerikler, etkileşimli uygulamalar ve deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Ziyaretçiler, dijital teknolojiler aracılığıyla 15 Temmuz gecesinde yaşananları farklı içeriklerle deneyimleme ve tarihi hafızayla etkileşim kurma imkanı buluyor.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılış konuşmasında, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini ve gelecek neslin o günü unutmamaları için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Bunun için ellerindeki materyal ve imkanları sonuna kadar kullandıklarını belirten Şahin, "İçerisinde bulunduğumuz 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi, 15 Temmuz'da yaşananları gençlerimize aktarabilmek için çok özel tesis. Buranın kısa zaman içerisinde dijital materyallerle hazırlanması çok büyük ve özel bir çaba sonucunda ortaya konuldu." dedi.

        Ortaya Türkiye'de olmayan özel bir deneyimin çıktığını anlatan Şahin, ellerindeki her imkanla 15 Temmuz 2016'yı yaşatmak istediklerini vurguladı.

        15 Temmuz'un ülke tarihi için özel bir gün olduğunu kaydeden Şahin, "Binlerce yıllık Türk tarihinin önemli dönemeçlerinden biriydi. Ülkede demokrasimiz, bağımsızlığımız uçurumun eşiğinden döndü. Bu dönüş milletin şecaatiyle, fedakarlığıyla oldu. Öyle bir millet ki göğsünü tanka, tüfeğe siper etti. Milletin elinde sopası dahi yoktu ama yüreği, imanı ve bayrakları vardı." diye konuştu.

        15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi, 22 Temmuz'a kadar açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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