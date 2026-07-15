Serik'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Yanköy Mahallesi'nde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye arazöz ve itfaiyeler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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