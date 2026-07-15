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        Antalya'nın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla programlar düzenlendi

        Antalya'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Antalya'nın ilçelerinde 15 Temmuz dolayısıyla programlar düzenlendi

        Antalya'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kumluca ilçesinde Kaymakam Bahadır Güneş, Kıbrıs gazileri Ali Ünal ve Bekir Uslu'yu ziyaret etti.

        Ziyarette Güneş'e eşi Oya Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve eşi Zahide Avcıoğlu ile ilçe protokolü de eşlik etti.

        Kaymakam Güneş, tarih boyunca ne zaman zor bir durumda kalınsa da vatanını, milletini, bayrağını savunan kahramanların ortaya çıkacağını söyledi.

        Hiçbir illegal gücün milletin birlik, beraberlik ve sağduyusunu bozmaya gücünün yetmeyeceğini ifade eden Güneş, "Bunun en son örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. Halkımızın milli mücadele ruhu, hainlere taviz vermedi. Bizlerde aynı ruhla, devletimizi koruyarak, milletimizin birlik ve beraberliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda canını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        - Akseki

        Akseki ilçesinde, kaymakamlık himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 9-12 yaş grubuna yönelik 24 takımın katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklara en doğru şekilde aktarabilmek amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

        Sporun birleştirici gücü sayesinde öğrencilerin hem kaynaştığını hem de 15 Temmuz'un taşıdığı milli irade bilincini öğrendiğini belirten Akbel, "Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen öğrencilerimizin aynı sahada dostluk içerisinde mücadele etmesi, bu anlamlı günün ruhuna yakışan güzel bir tablo oluşturdu." dedi.

        Antalya'nın diğer ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

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