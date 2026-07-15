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        Alanya'da şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Alanya'da şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        O.G. idaresindeki 07 NBE 50 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Kadıpınarı Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.


        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü O.G'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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