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        Alanya'da rögar giderine düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kanalizasyonun rögar giderine düşen kedi yavrusu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Alanya'da rögar giderine düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kanalizasyonun rögar giderine düşen kedi yavrusu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Oba Mahallesi'nde rögar giderine düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kanalizasyon hattına girerek rögar giderinde mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.


        Sağlık durumu kontrol edilen kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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