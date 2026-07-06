Alanya'da rögar giderine düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kanalizasyonun rögar giderine düşen kedi yavrusu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Oba Mahallesi'nde rögar giderine düşen yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kanalizasyon hattına girerek rögar giderinde mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu kontrol edilen kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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