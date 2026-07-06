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        Kumluca'da Mimar Sinan Caddesi'nde kaldırım çalışması tamamlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'nde yürütülen kaldırım çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Kumluca'da Mimar Sinan Caddesi'nde kaldırım çalışması tamamlandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'nde yürütülen kaldırım çalışmaları tamamlandı.

        Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde yaya ve araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla Yeni Mahalle'de yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahta 3 bin 750 metrekare kaldırım yapıldı.


        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Mimar Sinan Caddesi'nde tamamlanan çalışmalarla yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendiğini ifade etti.

        Planlama doğrultusunda kaldırım çalışmalarını etap etap hayata geçirdiklerini ifade eden Avcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Belediyemiz olarak planladığımız şekilde altyapısını tamamladığımız caddelerimizde üstyapı olarak kaldırım çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz ilk olarak Yeni Mahalle'de bu çalışmayı tamamladı. Bundan sonra ihtiyaç duyulan diğer mahalle ve caddelerde de çalışmalarımız devam edecek."

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