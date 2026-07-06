Laboratuvarda yetiştirilen "avcı böcekler" orman zararlılarıyla mücadele ediyor

GÜLSEM ADAM - Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, laboratuvar ortamında yetiştirdikleri "avcı böcekler" ile ormanlarda tahribata yol açan zararlı böceklerle mücadele yürütüyor.



Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğundaki Nebiler Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda çalışan 3 kişilik ekip, ağaçların kuruması ve zayıflamasına neden olan çam kese böceği ve Akdeniz çam kabuk böceğine karşı yararlı böcekler üretiyor.



Laboratuvar ortamında üretilen ve "avcı" diye tabir edilen yararlı böcekler, popülasyonu hızla artan zararlılarla mücadele etmeleri için ormanlık alanlara salınıyor.



- Orman zararlılarına karşı kimyasal yerine biyolojik mücadele



Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli orman yüksek mühendisi Gülşen İnci, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğü olarak kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleye önem verdiklerini ve bu kapsamda avcı böcek üretimi yaptıklarını söyledi.



İklim değişikliği, kuraklık ve çevresel faktörler nedeniyle ormanların eskiye göre çok daha fazla baskı altında olduğunu belirten İnci, "İklim değişikliği nedeniyle biyolojik mücadelenin önemi her geçen gün artıyor. Amacımız zararlı böceklerin popülasyonunu baskılamak, tamamen yok etmek değil, doğadaki faydalı canlıları korumak, nesillerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmesini sağlamak." dedi.



İnci, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 laboratuvarda yararlı böcek üretimi yaptıklarını dile getirdi.



Havaların sıcak olmasıyla bölgedeki ormanlık alanlarda zararlı böceklerin hızla arttığını kaydeden İnci, sözlerine şöyle devam etti:



"Laboratuvarda ürettiğimiz yararlı böcekleri doğaya bırakıyoruz . Antalya genelinde çam kese böceği zararlıları çok fazla görülmekte, Akdeniz iklimi hakim olduğu için buralarda çam kese böceği zararlıları çok fazla. Çam kese böcekleriyle mücadele için kullandığımız avcı böceklerinin üretimini yapıyoruz. Geçen sene laboratuvarda üretilen 160 binden fazla avcı böceğin ormanlık alana salınımını gerçekleştirdik. Hedefimiz bunun üzerinde bir salım yapmak. Bunun yanı sıra kabuklu böceklerle de mücadelemiz devam etmekte, 2 farklı cinste avcı böceğinden yılda 6 bine yakın üretim yapıp doğaya bırakıyoruz."



- Zararlı böceklerin tahribat yaptığı bölgelere müdahale



Öncelikle zarar görmüş ormanlık alanları ve hangi böcekler tarafından zarar verildiğini tespit ettiklerini anlatan İnci, doğru zamanda zararlı böceklerin biyolojik döngülerine göre uygun yerlere bıraktıklarını kaydetti.



Çam kese zararlılarının ağacın gelişimini olumsuz etkilediğini, asıl tehlikeli olan kabuk böceklerinin ise ağaçları kuruttuğunu belirten İnci, "Ürettiğimiz avcı böcekler sayesinde bu zararlı böcek popülasyonunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Geçen sene yoğun kuruma görülen Konyaaltı, Kemer, Kumluca ve Finike gibi ilçelerimizde salımlar gerçekleştirdik, bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

