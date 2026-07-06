Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki tekne yoğunluğu havadan görüntülendi

        Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki tekne yoğunluğu havadan görüntülendi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Balıkçı Barınağı'nda iskelelere bağlı teknelerin oluşturduğu yoğunluk, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki tekne yoğunluğu havadan görüntülendi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Balıkçı Barınağı'nda iskelelere bağlı teknelerin oluşturduğu yoğunluk, dronla görüntülendi.

        Denizde 366 tekne bağlama kapasitesine sahip barınak, balıkçı tekneleri ile özel teknelerin önemli uğrak noktaları arasında bulunuyor.


        Antalya-Kemer kara yolunun kıyısında, Konyaaltı sahil bandının da batısında yer alan barınakta, yaz sezonuyla yoğunluk yaşanıyor.


        Mendireklerle çevrili barınakta, Akdeniz'in turkuaz ve lacivert tonları arasında sıralanan tekneler, havadan bakıldığında güzel bir görüntü oluşturuyor.

        Barınağın iki yanında yer alan koylar, kıyıdaki yol güzergahı ve denize açılan tekneler dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Börek alıp yiyecekti... Feci darpla hayata veda!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        Çay arazisinde "Havalı saha"!
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        30 yıldır topluyordu! Bu kez yoğun bakımlık etti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        Anket: Amerikalılar Trump'ın İran Savaşı'nı desteklemiyor
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        6 - 12 Temmuz haftalık burç yorumlarınız
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuk hayatını kaybetti!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda

        Benzer Haberler

        Laboratuvarda yetiştirilen "avcı böcekler" orman zararlılarıyla mücadele ed...
        Laboratuvarda yetiştirilen "avcı böcekler" orman zararlılarıyla mücadele ed...
        Yuvadan düşen kuş yavruları özenle beslenip doğal yaşama hazırlanıyor
        Yuvadan düşen kuş yavruları özenle beslenip doğal yaşama hazırlanıyor
        "ABD borsasında yüksek kazanç" vaadine milyonluk soruşturma
        "ABD borsasında yüksek kazanç" vaadine milyonluk soruşturma
        AESOB Başkanı Dere: "Turizm otele sıkışırsa, bereket esnafa ulaşmaz"
        AESOB Başkanı Dere: "Turizm otele sıkışırsa, bereket esnafa ulaşmaz"
        Kırkpınar'dan Manavgat'a çifte gurur
        Kırkpınar'dan Manavgat'a çifte gurur
        Antalya'da yeni mağara keşfedildi
        Antalya'da yeni mağara keşfedildi