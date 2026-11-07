Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 07.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Uzunöz Mahallesinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan seyir halindeki 55 VE 789 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, durumu fark ederek aracı durdurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ