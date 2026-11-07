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        Manavgat susamının hasadı yağışlarla uzadı

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Manavgat ilçesinde coğrafi işaret tescilli susamın hasadı, yağışların erken başlaması nedeniyle kasıma sarktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Manavgat susamının hasadı yağışlarla uzadı

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Manavgat ilçesinde coğrafi işaret tescilli susamın hasadı, yağışların erken başlaması nedeniyle kasıma sarktı.

        Osmanlı dönemine ait tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamı, yüksek yağ oranı, kendine özgü aroması ve besin değeriyle öne çıkıyor.

        İlçede nisan ve mayısta ekilen susamın hasadı, normal şartlarda ağustos sonunda başlayıp eylül sonunda tamamlanıyor. Ancak geçen yıl yağışların fazla olması, bu yıl da yağmurların erken başlaması nedeniyle hasat takvimi uzadı.

        Bölgede susam üretimi yapan Mustafa Fettahoğlu, AA muhabirine, elde ettikleri ürünü tahin ve helvaya dönüştürdüklerini söyledi.

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        Susam üretiminin aileden gelen bir uğraş olduğunu belirten Fettahoğlu, ürünün hasat dönemine kadar fazla işçilik gerektirmediğini ifade etti.

        Susamın Manavgatlı çiftçiler için önemli ürünlerden biri olduğunu dile getiren Fettahoğlu, bölge halkının tahine ilgisinin de üretimi teşvik ettiğini kaydetti.

        Çiftçilerin susamı hem kendi ihtiyaçları hem de ekonomik kazanç amacıyla yetiştirdiğini anlatan Fettahoğlu, ürünü ihtiyaç duyduklarında satarak gelir elde edebildiklerini belirtti.

        Bu yıl yağışların üreticileri sevindirdiğini ancak hasadı geciktirdiğini belirten Fettahoğlu, "Yağmurlar bizi memnun etti ama susam hasadını da geciktirdi, yani ağustos sonu hasatları biraz ileriye kaydı. Ürüne çok zararı olmayabilir ama risk yaratıyor." diye konuştu.

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        Manavgat susamının yerli susam çeşitleri arasında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Fettahoğlu, ürünün yağ oranının yaklaşık yüzde 54 olduğunu, kavrulmasıyla bu oranın tahinde yüzde 60-65 seviyelerine ulaştığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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