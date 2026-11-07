Manavgat 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı.

Manavgat Belediyesince düzenlenen festival, Cumhuriyet Meydanı'ndan bando takımı eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona eren kortej yürüyüşüyle başladı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, AKM'deki açılış programında yaptığı konuşmada, Manavgat zeytini ve zeytinyağının markalaştırılmasının yanı sıra üreticilerin desteklenmesinin de önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de 2026 sezonunun verimli geçtiğini ancak ürünlerin dökme ve markasız satılmasının üreticilere zarar verdiğini ifade eden Çiçek, amaçlarının yerel zeytin çeşitlerini korumak, üreticilerin emeğine değer katmak, kaliteli üretimi yaygınlaştırmak ve Manavgat zeytinini daha görünür hale getirmek olduğunu kaydetti.

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Zeytinin, bölgenin tarihi, doğası, kültürü ve geleceği olduğunu vurgulayan Çiçek, her ağacın geçmişi, her dalın emeği ve her damlanın bereketi temsil ettiğini dile getirdi.

Açılış programında Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu. Manavgat Aşçılar Derneğince zeytinyağlı yemek atölyeleri ve tadım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Festival alanında kurulan stantlarda üreticiler zeytin, zeytinyağı ve el emeği ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Belediye Başkan Vekili Çiçek ve eşi Hatice Çiçek de stantları gezerek üreticilerle sohbet etti.

Çocuklara yönelik zeytin kırma etkinliği ve çeşitli oyunların da düzenlendiği festivalin ilk günü, Manavgatlı sanatçıların sahnelediği "Susuz Komedi" adlı tiyatro oyunuyla sona erdi.

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Festival, Saraçlı Mahallesi'nde düzenlenecek etkinliklerle tamamlanacak.