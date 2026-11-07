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        Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule bilimsel çalıştayda ele alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinin simge yapılarından Kızılkule'nin inşasının 800. yılı dolayısıyla, akademisyen ve uzmanların katılımıyla bilimsel çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule bilimsel çalıştayda ele alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinin simge yapılarından Kızılkule'nin inşasının 800. yılı dolayısıyla, akademisyen ve uzmanların katılımıyla bilimsel çalıştay düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alanya Kaymakamlığı öncülüğünde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Selçuklu Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Alanya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Selçuklu Mirası Çalıştayları I: Kızılkule'nin 800. Yılı" etkinliği, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, açılışta yaptığı konuşmada, iki üniversitenin kent için önemli bir bilimsel etkinlik düzenlediğini belirterek, Kızılkule'nin Alanya'nın tarihi ve kültürel mirasında önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

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        ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar da 1226 yılında inşa edilen Kızılkule'nin, Akdeniz'deki Selçuklu medeniyetinin ve deniz gücünün önemli eserlerinden olduğunu belirtti.

        Yapının, askeri ve ticari mirasıyla kentin tarihi hafızasını yaşattığını vurgulayan Bayraktar, Kızılkule'nin Selçuklu döneminin önemli simgeleri arasında yer aldığını kaydetti.

        Alanya Belediye Başkan Vekili Sadık Dizdaroğlu ise kent mirasının tanıtılması ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kızılkule için "Dijital İkiz" projesinin tamamlandığını bildirdi.

        Proje sayesinde yapıya fiziki olarak erişemeyen vatandaşların Kızılkule'yi dijital ortamda gezebildiğini anlatan Dizdaroğlu, benzer uygulamanın gelecek yıl Alanya Tersanesi için de hayata geçirileceğini ifade etti.

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        - 4 oturumda 12 bildiri sunuldu

        Açılış oturumunu Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş'in yönettiği çalıştayda, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler Kızılkule'nin tarihi ve mimari özelliklerine ilişkin sunumlar yaptı.

        SOAS Londra Üniversitesinden Prof. Dr. Scott Redford, kuleyi inşa eden Halepli usta Ebu Ali'nin mimari mirasına ilişkin videolu sunum gerçekleştirirken, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Eravşar da çevrim içi katıldığı oturumda Selçuklu deniz savunma sistemini değerlendirdi.

        4 oturumda 12 bildirinin sunulduğu çalıştayda, Kızılkule'nin savunma mimarisi, devşirme malzeme kullanımı, su ve hidrolik sistemleri ile kitabeleri ele alındı.

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        Çalıştay, katılımcıların Kızılkule, Alanya Üniversitesi ve Syedra Antik Kenti'ne düzenlediği saha gezisiyle sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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