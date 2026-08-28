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        Alanya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Alanya'da seyir halindeki tırın lastiği yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

        Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AUR 426 dorse plakalı kömür yüklü tırın arka lastiği seyir halindeyken patladı.

        Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yetkililerden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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