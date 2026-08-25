Alanya'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 25.08.2026 - 17:21 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sülüklü Yaylası'nda zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.
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