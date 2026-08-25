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        Antalya'da farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, farklı yaş gruplarına yönelik kültürel, sanatsal ve mesleki eğitim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Antalya'da farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli eğitimler düzenlenecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesince, farklı yaş gruplarına yönelik kültürel, sanatsal ve mesleki eğitim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz eğitim programlarıyla, çocukların ve gençlerin eğitim yolculukları desteklenirken, kent sakinlerinin de mesleki ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirebilmesine katkı sağlanacak.

        Bu kapsamda, Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'ndeki (ATABEM) derslerde Türkçe ve matematiğin yanı sıra gitar, satranç, resim ve modern dans gibi branşlarda eğitim verilecek. Merkezde, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite hazırlık kursları da düzenlenecek.

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        Atatürk Sanat Eğitim Merkezi, Antalya Dijital Gençlik Merkezi ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda da farklı branşlarda kurslar gerçekleştirilecek.

        Ayrıca, çocukları erken yaşta spora yönlendirmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Futbol Akademisi'nin kış dönemi kursları için de kayıtlar başladı.

        Başvurular, merkezlerin internet sitesinden yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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