Antalya'daki yollar COP31 İklim Zirvesi'ne hazırlanıyor

Belirlenen noktalara uluslararası standartlara uygun 67 bilgi yön levhaları yerleştirilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece, Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin kent içindeki önemli noktalara daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, belediyenin sorumluluğundaki ana arterler ve bağlantı yollarında bilgi yön levhalarının montajı gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, COP31 öncesinde kent genelindeki hazırlıklarını sürdürüyor.

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