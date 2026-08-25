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        Antalya'daki yollar COP31 İklim Zirvesi'ne hazırlanıyor

        Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde yollarda yön levhaları montajları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Antalya'daki yollar COP31 İklim Zirvesi'ne hazırlanıyor

        Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde yollarda yön levhaları montajları yapılıyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, COP31 öncesinde kent genelindeki hazırlıklarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, belediyenin sorumluluğundaki ana arterler ve bağlantı yollarında bilgi yön levhalarının montajı gerçekleştiriliyor.

        Belirlenen noktalara uluslararası standartlara uygun 67 bilgi yön levhaları yerleştirilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Böylece, Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin kent içindeki önemli noktalara daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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