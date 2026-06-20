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        Alanya'da tropikal meyve üreticileri iklim değişikliğine "akıllı otomasyonla" hazırlanıyor

        MUSTAFA KURT - Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, ilçedeki tropikal meyve üreticilerinin, iklim değişikliği ve kuraklığa seralarında kurmaya başladıkları akıllı otomasyon sistemleriyle hazırlandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Alanya'da tropikal meyve üreticileri iklim değişikliğine "akıllı otomasyonla" hazırlanıyor

        MUSTAFA KURT - Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, ilçedeki tropikal meyve üreticilerinin, iklim değişikliği ve kuraklığa seralarında kurmaya başladıkları akıllı otomasyon sistemleriyle hazırlandıklarını söyledi.

        Dünyada etkisini hissettiren iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık riskleri, tarımsal üretimde yeni arayışları ve teknolojik dönüşümü beraberinde getiriyor.

        Türkiye'nin önemli turizm ve tarım merkezlerinden Alanya'da, son yıllarda geleneksel sebze üretiminden tropikal meyve yetiştiriciliğine yönelen çiftçiler, kuraklık tehdidine karşı seralarını akıllı tarım teknolojileriyle modernize ediyor.

        Hüddoğlu, AA muhabirine, bölgede yoğun şekilde gerçekleştirilen tropikal meyve üretimini iklim değişikliği ve kuraklığın getirdiği olumsuz şartlardan korumak için ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Üreticileri bu süreçte yalnız bırakmadıklarını ve sürekli bilgilendirdiklerini aktaran Hüddoğlu, modern seralarda havalandırmadan sulamaya kadar tam otomatik sistemlerin devreye alındığını belirtti.

        İklim değişikliğine karşı önlemleri hızla hayata geçirdiklerini ifade eden Hüddoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu süreçte üniversitelerle işbirliği yaparak otomasyon ve sulama sistemlerimizi iklim değişikliği çerçevesinde şekillendiriyoruz. Amacımız, bölgedeki tüm seraları akıllı hale getirmek. Sera içerisindeki nemlendirme sistemini ayarlayan ve toprak yapısına göre sulamayı otomatik optimize eden bu teknolojiler, üreticiyi hem büyük bir iş gücünden hem de ekonomik yükten kurtarıyor. Bunun yanında, bölge üreticilerimizi küresel standartlara uydurmak için GlobalGAP ve İyi Tarım Uygulamaları programları çerçevesinde eğitiyor, belgelendiriyoruz. Kısacası, birlik olarak bölgedeki tropikal meyve üretimini iklim değişikliğine göre yeniden konumlandırıyoruz."

        Hüddoğlu, enerji maliyetlerini düşürmek için seralarda Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini de uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

        Bazı seralarda üreticilerin enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılamaya başladığını anlatan Hüddoğlu, "Bu konuda devlet desteği ve teşvikleri de oldukça fazla. Üreticiler olarak kendimizi bu yeni iklim gerçeğine tam anlamıyla hazırlamamız gerekiyor." dedi.

        Hüddoğlu, kurulan akıllı otomasyon sistemleri sayesinde işçi maliyetinin yüzde 70, su maliyetinin de yüzde 50'ye kadar düşebildiğine vurgu yaparak, buna karşın ürün verimliliğinin de yüzde 20 ila 30 arasında arttığını sözlerine ekledi.

        Toslak Mahallesi'nde muz ve avokado üretimi yapan Ali Rıza Selimoğlu ise gelişen teknolojinin üretim maliyetlerini düşürmede en büyük yardımcıları olduğunu belirtti.

        Bir işçinin gün boyu yapacağı işlemleri artık tek bir telefon üzerinden yürütebildiğine dikkati çeken Selimoğlu, şunları kaydetti:

        "Telefonumla havalandırma sistemini açıp kapatabiliyor, gübreleme yapabiliyor, nemi ayarlayıp sulama sistemini devreye sokabiliyorum. Her şeyi internetten yönetebilmek maliyet anlamında ciddi bir avantaj. Bu teknoloji sayesinde gereksiz gübreleme ve sulamanın önüne geçiyoruz. Eskiden bitkiyi bazen çok, bazen az suladığımız oluyordu. Şimdi ise sistem bizi 'Şu an hava sıcaklığı yüksek, havalandırmayı açabilirsin' ya da 'Toprak nemi düştü, su verebilirsin' diye uyarıyor. Bu durum, iklim şartlarının sürekli değiştiği bu dönemde çiftçiler için çok hayati bir etken."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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