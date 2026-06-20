Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Okuma yazma bilmeden sahne tozu yuttular

        Okuma yazma bilmeden sahne tozu yuttular

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da 4-5 yaşlarındaki 19 anaokulu öğrencisi, çevre bilinci temalı "Son Tohum" adlı tiyatro oyununu yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Devlet Tiyatroları sahnesine taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Okuma yazma bilmeden sahne tozu yuttular

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'da 4-5 yaşlarındaki 19 anaokulu öğrencisi, çevre bilinci temalı "Son Tohum" adlı tiyatro oyununu yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından Devlet Tiyatroları sahnesine taşıdı.

        Kepez'deki Sunay-Gönül-Türkan-Saadet Saygan Kardeşler-5 Anaokulu'nda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Devlet Tiyatrosu işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, okul öncesi çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla "Son Tohum" oyunu sahnelendi.

        Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Aksum'un yazıp yönettiği, "Yeşil Vatan" temalı oyun için hazırlanan 19 kişilik minik ekip, evde ailelerinin, okulda ise öğretmenlerinin desteğiyle metni ezberledi.

        Okuma yazma bilmeyen minikler, okulun drama öğretmeni ve yönetmen Alpay Aksum'un eşi Pınar Aksum'un eğitmenliğinde yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde ilk kez sahne deneyimi yaşadı.

        Minik tiyatrocular, sahnedeki uyumları, doğal performansları ve özgüvenleriyle izleyicilerden tam not aldı.

        - "Çocukların ufkunu açmak önemli"

        Anaokulu Müdürü Tuğba Karabulut Yıldız, AA muhabirine, bu tür çalışmalara genellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığını, ancak 4–5 yaş grubunu da sürece dahil ederek cesur bir adım attıklarını söyledi.

        Çocukların bir yıl boyunca tiyatro metnine bağlı kalarak çalıştığını belirten Yıldız, "Aile Yılı" ve "Yeşil Vatan" temasına dikkati çektiklerini söyledi.

        Bu tür çalışmalarla hem çocuklarda hem de velilerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yıldız, "Gelecekte onların önüne bir ışık açmak, yol göstermek istiyoruz. Okulda çocukların yalnızca akademik değil, spor, sanat ve müzik gibi alanlarda da gelişimini desteklemek gerekiyor. Çocuklarımızın ufkunu açmak, velilerimize farkındalık oluşturmak okul öncesi eğitimde çok önemli." ifadelerini kullandı.

        - "Çevre bilinci mesajlarını çocuklar verdi"

        Tiyatro sanatçısı Alpay Aksum da projenin kendisini ilk etapta hem heyecanlandırdığını hem de düşündürdüğünü söyledi.

        Yaşları küçük olduğu için okul öncesi gruplarla yapılan bu tür projelerin zaman zaman zorlayıcı olabildiğini belirten Aksum, drama öğretmeni olan eşinin desteğiyle projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle çalışmanın Devlet Tiyatroları çatısı altında sahnelendiğini ve beklenenden daha büyük bir çalışmaya dönüştüğünü aktaran Aksum, "Çevre bilinci, betonlaşmanın önlenmesi ve doğanın korunması mesajları bu kez çocuklar aracılığıyla seyirciye ulaştı. Son Tohum adlı oyun, bu yılın temalarıyla da uyumlu oldu. Yaratıcı drama ile tiyatronun birleşmesi çocuklara güçlü bir ifade alanı sundu." dedi.

        - "Proje çocukların heyecanıyla, ışığıyla büyüdü ve sahnede devleşti"

        Drama öğretmeni Pınar Aksum ise projeye başlarken çocuklara sanat ve yaratıcı drama yoluyla geri dönüşüm ve doğa bilinci kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        "Son Tohum" projesinin doğanın korunması, umut, dayanışma ve sorumluluk temalarını yaratıcı drama ve tiyatro yoluyla okul öncesi çocuklara aktaran özgün bir sahne çalışmasına dönüştüğünü vurgulayan Aksum, "En başta küçük bir drama gösterisi gibi başlayan bu proje, çocukların heyecanıyla, ışığıyla büyüdü ve sahnede devleşti." diye konuştu.

        Başrol oyuncularından Hacer Tuana Çelen'in annesi Leyla Çelen de kızının oyuna seçildiğini duyunca çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızımızı sahnede görmek anlatılmaz bir şeydi. Bir anne olarak orada neler hissettiğimi anlatamam. Çok güzeldi, tarifi imkansız bir şeydi." ifadelerini kullandı.

        Başrol oyuncularından Bilgehan Gülhan'ın babası Ramazan Gülhan ise oğlunun okuma yazma bilmediği halde sahnede gösterdiği performansın kendilerini çok duygulandırdığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Alanya'da tropikal meyve üreticileri iklim değişikliğine "akıllı otomasyonl...
        Alanya'da tropikal meyve üreticileri iklim değişikliğine "akıllı otomasyonl...
        Ormanı bölüşen kamu personeline mahkeme 'dur' dedi
        Ormanı bölüşen kamu personeline mahkeme 'dur' dedi
        Patara Antik Kenti'nde ziyaretçiler gece tarihi yolculuğa çıkıyor
        Patara Antik Kenti'nde ziyaretçiler gece tarihi yolculuğa çıkıyor
        Milli heyecanı 2 bin 500 yıllık antik tiyatroda yaşadılar Antiphellos Antik...
        Milli heyecanı 2 bin 500 yıllık antik tiyatroda yaşadılar Antiphellos Antik...
        YKS nedeniyle dev ekranlar kurulmadı, milli maç heyecanı Konyaaltı Sahili'n...
        YKS nedeniyle dev ekranlar kurulmadı, milli maç heyecanı Konyaaltı Sahili'n...
        Türkiye-Paraguay maçı Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi
        Türkiye-Paraguay maçı Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi