Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Selahattin Boz (26) idaresindeki 07 HKJ 28 plakalı motosiklet, Bayır Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan motosikletteki Ali Doğan (51), ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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