Antalya'da falez plajları tatilcileri Akdeniz'in serin sularıyla buluşturuyor

AYŞE YILDIZ - Antalya'da oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan falezler bölgesi, mavi bayraklı plajlarıyla ziyaretçilerine Akdeniz'in serin sularında yüzme, doğayla iç içe vakit geçirme ve eşsiz manzaranın tadını çıkarma imkanı sunuyor.

Turizmde deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan Antalya, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Muratpaşa ilçesi kıyılarında uzanan ve oluşumu yaklaşık 64 milyon yıl öncesine dayanan falezler, kent siluetinin en belirgin doğal unsurları arasında yer alıyor.

Dalgaların uzun yıllar boyunca kayalıkları aşındırmasıyla şekillenen ve "yalı yar" olarak da adlandırılan falezler, son yıllarda üzerine yapılan plajlarla ziyaretçileri Akdeniz'le buluşturuyor.

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Muratpaşa Belediyesinin Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'nda hizmete sunduğu mavi bayraklı falez plajları, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yeşilin ve mavinin farklı tonlarının buluştuğu falezlerde tatilciler, denize merdiven ve asansörlerle ulaşabilirken bazı noktalarda kayalıkların yüksek kesimlerinden Akdeniz'in serin sularına atlayarak yüzmenin keyfini çıkarıyor.

- Deniz ve güneşi ilaç olarak kullanıyoruz

Falez plajlarının müdavimlerinden Uğur Candan, eşiyle her sabah İnciraltı Plajı'na geldiklerini söyledi.

Günün en az üç saatini denizde geçirdiklerini belirten Candan, "Antalya'daki deniz ve güneşi ilaç olarak kullanıyoruz. Burası asansörlü bir plaj. Eşimle sabah erken geliyoruz, asansörle iniyoruz. Saat 06.30'da açılıyor, biz de belediyenin sunduğu imkanlardan faydalanıyoruz." dedi.

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Plajda yiyecek ve içecek hizmetlerinin de bulunduğunu anlatan Candan, denizin temiz, berrak ve serin olduğunu ifade etti.

Falezlerin arasından masmavi sularla buluşmanın kendileri için ayrı bir keyif olduğunu dile getiren Candan, "Her sabah denizde balıklara ekmek veriyorum. Burada sigara da içilmiyor. Bu uygulamadan da çok mutluyuz." diye konuştu.

- Yabancı turistler, buranın denizine hayran kalıyor

Falez plajlarını haftanın 6 günü ziyaret eden Özlem Aydın da sabah erken saatlerde yüzdükten sonra işine gittiğini, izin günlerini ise plajda yüzüp güneşlenerek geçirdiğini söyledi.

Falezleri tercih etmesinin nedenlerini anlatan Aydın, "Burayı tercih ediyorum çünkü hem personeli çok iyi, sürekli geldiğim için aile gibi olduk. Hem de imkanları avantajlı. Denize ulaşımı kolay, berrak suyu var. Çok temiz." ifadelerini kullandı.

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Plajlara yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Aydın, sağlık turizmi kapsamında Antalya'ya gelen misafirlerini de bölgeye yönlendirdiğini söyledi.

Aydın, "Turistler çok geliyor. Sağlık turizmi için gelen misafirlerimi buraya yönlendiriyorum. Çok memnun kalıyorlar. Yabancı turistler, buranın denizine hayran kalıyor." dedi.

Plajdaki sakin ortamın da kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Müziksiz olması çok iyi. Plaj ortamlarında o bangır bangır müzikleri de burada duymuyorsunuz. Dinlenme imkanı sunuyor. Kuş cıvıltıları eşliğinde güzel sohbetler etmek, denizin dalga sesleriyle burada vakit geçirmek harika."

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- "Hepimiz aynı keyfi, aynı lezzeti alıyoruz"

Ordu'dan Antalya'ya gelen Fatih Kural ise milyonlarca yılda oluşan falez kayalıklarının arasında denize girmenin kendine özgü bir deneyim sunduğunu söyledi.

Falezlerin arasında denize girerken doğal kaynak sularının da denize karıştığı bölgeleri gördüklerini anlatan Kural, burada zaman zaman Akdeniz foklarına da rastlandığını belirtti.

Bölgenin farklı bir atmosfere sahip olduğunu dile getiren Kural, "Burada neredeyse her milliyetten ziyaretçi var. Hepimiz aynı keyfi, aynı lezzeti alıyoruz." diye konuştu.