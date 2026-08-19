Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.08.2026 - 10:46 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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