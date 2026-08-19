Manavgat'ta AGD'nin yaz etkinlikleri programı sona erdi

Programda katkılarından dolayı Fark Koleji yöneticilerine, AGD Antalya Şube Başkanı Sefa Koçak’a, AGD Bölge Başkanı Mehmet Gayretli’ye, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Hicret Doğan’a, Yaz Etkinlikleri Müdürü Mehmet Düzenli’ye ve görevli öğretmenlere teşekkür edildi.

Gök, "Asıl hedefimiz, çocuklarımızın hayatının her döneminde yanlarında olabilmek ve onları güzel ahlak sahibi, şuurlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

AGD Manavgat Temsilciliği Başkanı Ahmet Ali Gök, programda yaptığı konuşmada, 6 haftalık eğitim sürecinin çocukların milli ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Fark Koleji'nde gerçekleştirilen kapanış programına öğrenciler, veliler, öğretmenler ve dernek yöneticileri katıldı. Tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Yaklaşık 6 hafta süren program kapsamında öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, temel dini bilgiler, ahlak ve adap derslerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.