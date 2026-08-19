Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta AGD'nin yaz etkinlikleri programı sona erdi

        Manavgat'ta AGD'nin yaz etkinlikleri programı sona erdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Temsilciliği tarafından düzenlenen 2026 Yaz Etkinlikleri Eğitim Programı, kapanış töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Manavgat'ta AGD'nin yaz etkinlikleri programı sona erdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Manavgat Temsilciliği tarafından düzenlenen 2026 Yaz Etkinlikleri Eğitim Programı, kapanış töreniyle tamamlandı.

        Yaklaşık 6 hafta süren program kapsamında öğrenciler, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, temel dini bilgiler, ahlak ve adap derslerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı.

        Fark Koleji'nde gerçekleştirilen kapanış programına öğrenciler, veliler, öğretmenler ve dernek yöneticileri katıldı. Tören, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

        AGD Manavgat Temsilciliği Başkanı Ahmet Ali Gök, programda yaptığı konuşmada, 6 haftalık eğitim sürecinin çocukların milli ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sağladığını belirtti.

        REKLAM

        Gök, "Asıl hedefimiz, çocuklarımızın hayatının her döneminde yanlarında olabilmek ve onları güzel ahlak sahibi, şuurlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

        Programda katkılarından dolayı Fark Koleji yöneticilerine, AGD Antalya Şube Başkanı Sefa Koçak’a, AGD Bölge Başkanı Mehmet Gayretli’ye, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Hicret Doğan’a, Yaz Etkinlikleri Müdürü Mehmet Düzenli’ye ve görevli öğretmenlere teşekkür edildi.

        Etkinlik, öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
        Antalya'da plajda tesettürlü kadınları görüntüleyip hakaret eden şahıslar h...
        Antalya'da plajda tesettürlü kadınları görüntüleyip hakaret eden şahıslar h...
        Antalya'da çevreye rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da çevreye rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da plajda tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlatı...
        Antalya'da plajda tesettürlü kadınlarla ilgili paylaşıma soruşturma başlatı...
        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
        Cadde ortasında rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
        Cadde ortasında rastgele ateş açan şüpheli yakalandı