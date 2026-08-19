Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 700 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen H.B. (22) ve H.Y. (44) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek

        Benzer Haberler

        Belediye şirketini denetime gelen Sayıştay görevlisine 'nüfuz etme'ye yönel...
        Belediye şirketini denetime gelen Sayıştay görevlisine 'nüfuz etme'ye yönel...
        Başkan Erdem: "Proje üreten, üretimine değer katan bir Alanya için çalışıyo...
        Başkan Erdem: "Proje üreten, üretimine değer katan bir Alanya için çalışıyo...
        CW Enerji CEO'su Yılmaz: "İşletmelerin enerji maliyetlerini kontrol altına...
        CW Enerji CEO'su Yılmaz: "İşletmelerin enerji maliyetlerini kontrol altına...
        Gazipaşa'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı
        Gazipaşa'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı
        "Temizleyip geleceğim" dediği kamyonun yanında cansız bedeni bulundu Kireç...
        "Temizleyip geleceğim" dediği kamyonun yanında cansız bedeni bulundu Kireç...
        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı
        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı