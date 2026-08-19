Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 700 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen H.B. (22) ve H.Y. (44) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.