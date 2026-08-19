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        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

        Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

        Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

        Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı.

        Bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

        Tatilcilerin bir kısmı da park ve bahçelerdeki gölge alanlarda zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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