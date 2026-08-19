Antalya'da bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde çalışma yaptı.

İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sabah iş yerine gelen iş arkadaşları, Serttaş'ın beton pompası aracının yanında yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Şoför Ali Serttaş (31), Kepez Mahallesi 5080 Sokak'taki iş yerinden mesaisi bitmesine rağmen aracını yıkamak için ayrılmadı.

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