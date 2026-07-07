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        Alanya'daki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Alanya'daki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gece çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, yangını kasten çıkardığı öne sürülen Ö.D'yi (33) Aksu ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

        Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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