Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale turnuvayla sona erdi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
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