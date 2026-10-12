Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolcu Arda Usluoğlu'nun doğum günü kutlandı.
Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda gerçekleştirilen oyunla tamamlandı.
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