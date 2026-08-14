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        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

        İki grup halinde top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alar oyunuyla bitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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