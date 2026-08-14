Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

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