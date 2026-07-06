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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

        Antrenmana koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı top kapma ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

        Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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