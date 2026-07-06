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        Kemer'deki lavanta bahçesi kapılarını açıyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde turizmi çeşitlendirmek amacıyla belediye tarafından kurulan lavanta bahçesinde tanıtım etkinlikleri başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Kemer'deki lavanta bahçesi kapılarını açıyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde turizmi çeşitlendirmek amacıyla belediye tarafından kurulan lavanta bahçesinde tanıtım etkinlikleri başlıyor.

        Kemer Belediyesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 700 rakımlı Gedelme yaylasında oluşturulan 2 bin 750 metrekarelik lavanta bahçesi, yarın başlayacak ilk hasat öncesi süslendi.

        Kemer Belediyesi Mola Evi'nde sosyal aktivitelere katılan özel bireyler ve aileleri, belediye personeliyle birlikte bahçedeki salıncak, oturma alanları, dilek ağacı ve fotoğraf çekim çerçevelerini rengarenk figürlerle donattı.

        Etkinliğe katılan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, lavanta bahçesinin oluşturulmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Necati Topaloğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

        "Mor turizm" etkinliklerinin 30 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Top, "Burayı görmek isteyen vatandaşlarımız için salı ve perşembe günleri ücretsiz servis imkanı sağlayacağız. Bugün lavanta bahçemizin süslenmesinde en büyük emek, Mola Evi'ndeki özel bireylerimiz ve ailelerine ait." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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