Alanyaspor'da yeni teknik direktör Uğur Uçar oldu

Açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi

Teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayıran turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabından teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştığını duyurdu.

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