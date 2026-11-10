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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mali Başbakanı Maiga ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:55 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mali Başbakanı Maiga ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga ile bir araya geldi.

        Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Sayın Maiga ile iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde ayrıca, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma, madencilik, enerji, altyapı ve eğitim alanlarındaki işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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