İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile görüştü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık."

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Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.