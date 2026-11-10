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        Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir soğutma dönüşümünü destekliyor

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, COP31 kapsamında UNDP tarafından düzenlenen üst düzey panelde Türkiye'nin Ulusal Soğutma Eylem Planı'nın uygulanmasında finans sektörünün rolünü değerlendirdi. Gür, Akbank'ın Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile işletmelerin daha verimli sistemlere geçişini ve uluslararası kaynaklarla Türkiye'deki yatırım önceliklerinin buluşturulmasını desteklediklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Akbank, Türkiye'nin sürdürülebilir soğutma dönüşümünü destekliyor

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, COP31 kapsamında UNDP tarafından düzenlenen üst düzey panelde Türkiye’nin Ulusal Soğutma Eylem Planı’nın uygulanmasında finans sektörünün rolünü değerlendirdi. Gür, Akbank’ın Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile işletmelerin daha verimli sistemlere geçişini ve uluslararası kaynaklarla Türkiye’deki yatırım önceliklerinin buluşturulmasını desteklediklerini belirtti.

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen "KamuÖzel Sektör İş Birliği ve Sürdürülebilir Finans Yoluyla Türkiye’nin Ulusal Soğutma Eylem Planı’nın Uygulanmasının Hızlandırılması" başlıklı panele katıldı.

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        Moderatörlüğünü UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic’in üstlendiği; konuşmacılar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, Guidehouse Direktörü Katja Eisbrenner ile İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kavas’ın da yer aldığı panelde, Türkiye’nin soğutma alanındaki önceliklerinin uygulanabilir ve ölçeklenebilir projelere dönüştürülmesi konusu ele alındı.

        Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Soğutma sistemlerinin verimliliği, emisyonların azaltılmasının yanında işletmelerin maliyetlerini ve faaliyetlerini sürdürme gücünü de doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin Ulusal Soğutma Eylem Planı bu alanda ülkemizin yönünü ve dönüşüm stratejisini belirliyor. Önceliğimiz, plandaki hedefleri işletmelerin hayata geçirebileceği yatırımlara dönüştürmek olmalı. Bankalar, geniş müşteri ağları sayesinde öncelikli sektörleri ve yatırım ihtiyaçlarını sahada belirleyebilir; işletmelerin uygun teknolojilere ve gerekli teknik yetkinliklere erişimini destekleyebilir. Mevcut sürdürülebilir finansman ürünlerini bu yatırımlarla buluştururken, kalkınma kuruluşları ve teknoloji uzmanlarıyla iş birlikleri kurabilir. Böylece enerji tasarrufunu, emisyon azaltımını ve ekonomik getiriyi görünür hâle getirerek işletmelerin yatırım kararlarını kolaylaştırabilir ve daha verimli sistemlere geçişi hızlandırabilir. Bu doğrultuda Akbank olarak sürdürülebilir iklimlendirme yatırımlarını daha kolay belirlenen, ölçülen ve finanse edilen bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Cool Up Programı’nın Türkiye’deki ilk finansal partneri olarak hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programımızla bu süreci destekliyoruz. Amacımız, uluslararası kaynaklarla Türkiye’deki yatırım önceliklerini buluşturarak daha verimli sistemlere geçişi kolaylaştırmak ve ekonominin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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