Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri John Kerry'den COP31'de 'temiz elektrik' uyarısı

        John Kerry'den COP31'de 'temiz elektrik' uyarısı

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry, elektrik kullanımının yaygınlaştırılması kadar elektriğin hangi kaynaklardan üretildiğinin de önemli olduğunu belirterek, "Ekonomimizin daha büyük bölümünü elektrikleştirirken, kullandığımız elektriğin temiz olduğundan emin olmalıyız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:43 Güncelleme:
        John Kerry'den COP31'de 'temiz elektrik' uyarısı

        ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry, elektrik kullanımının yaygınlaştırılması kadar elektriğin hangi kaynaklardan üretildiğinin de önemli olduğunu belirterek, "Ekonomimizin daha büyük bölümünü elektrikleştirirken, kullandığımız elektriğin temiz olduğundan emin olmalıyız" dedi.

        Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'de, Türkiye'nin 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefi de gündeme geldi. Zirvede konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, elektrikli araçların, ısı pompalarının ve sanayide elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli olduğunu, ancak artan elektrik ihtiyacının fosil yakıtlarla karşılanmasının çevre üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi.

        REKLAM

        'ELEKTRİK TEMİZ OLMALI'

        Elektrik kullanımının artırılmasının tek başına emisyonların azalacağı anlamına gelmediğine dikkati çeken Kerry, elektrik üretiminde kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığın sürmesinin iklim hedeflerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Artan enerji ihtiyacının temiz kaynaklardan karşılanması gerektiğini belirten Kerry, fosil yakıt kullanımının okyanuslar üzerinde de ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Kerry, okyanusların bu durumun bedelini hem küresel ısınma hem de fosil yakıt arama faaliyetleri nedeniyle ödediğini söyledi.

        'AMERİKA HALA BURADA'

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iklim politikalarına da değinen Kerry, federal yönetimin yaklaşımına rağmen ülkede temiz enerji yatırımlarının sürdüğünü savundu. "Amerika hâlâ burada" diyen Kerry, eyaletlerin, belediyelerin ve özel sektörün iklim değişikliğiyle mücadelede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Teksas'taki rüzgar enerjisi ve elektrik depolama yatırımlarını örnek gösteren Kerry, temiz enerji yatırımlarının hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yönetimindeki eyaletlerde ekonomik avantajları ve istihdama katkıları nedeniyle geliştiğini anlattı.

        REKLAM

        YENİ ENERJİ YASASI

        ABD Senatosu'nda 9 Kasım'da görüşülmesi yönünde önemli bir adım atılan enerji izin reformuna da değinen Kerry, düzenlemenin temiz enerji yatırımları açısından fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti. Senato'da 73'e karşı 25 oyla ilerletilen tasarı, enerji üretim tesisleri ve elektrik iletim hatlarının izin süreçlerinin hızlandırılmasını öngörüyor. Ancak düzenlemenin yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra doğalgaz boru hatları, fosil yakıt santralleri ve madencilik projelerini de kolaylaştırabilecek olması çevre örgütlerinin tepkisine neden oluyor.

        2035 HEDEFİ

        Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığı kapsamında gündeme getirdiği '35-by-35' girişimiyle, bugün yaklaşık yüzde 20 düzeyinde olan elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve bazı ülkeler, bu hedefin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklenmesini savunurken, Afrika ülkeleri elektrik şebekelerindeki altyapı yetersizlikleri ile finansman ve teknoloji ihtiyacına dikkati çekiyor. COP31'deki görüşmelerde elektrikleşme hedefinin ortak sonuç metnine dahil edilip edilmeyeceği de tartışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya i...
        Bakan Uraloğlu: Türkiye, karbon akreditasyonlu havalimanı sayısında dünya i...
        İlham Aliyev COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi
        İlham Aliyev COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi
        Savaşta ölen İranlı 168 çocuk Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde anıldı
        Savaşta ölen İranlı 168 çocuk Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde anıldı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de "35'e 35" hedefi kapsamında ilk Küre...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de "35'e 35" hedefi kapsamında ilk Küre...
        Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
        Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
        Antalya'da COP31 kapsamında trafik tedbirleri
        Antalya'da COP31 kapsamında trafik tedbirleri