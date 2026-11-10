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        Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

        Antalya merkezli 8 ilde, internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

        Antalya merkezli 8 ilde, internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Korkuteli ilçesinde yaşayan Y.D'nin internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle toplam 1 milyon lira göndererek dolandırıldığı tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Antalya merkezli 8 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılması için gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

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        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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