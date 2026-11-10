Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Antalya merkezli 8 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılması için gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

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